La ferme permacole et maison d’hôtes “Domaine Oued El Khil” à Ghomrassen (gouvernorat de tataouine), a ouvert ses portes, samedi dernier aux visiteurs. C’est un projet d’éco-construction et un modèle d’éco-tourisme, entrepris, depuis environ deux ans, par Radhouane Tiss, originaire de cette localité du sud presque enclavée.

Selon son promoteur, cette ferme, qui offre un cadre agréable de séjour typiquement tunisien, est aussi un modèle d’agritourisme et de projets pédagogiques, destinés à initier les jeunes promoteurs et étudiants à des pratiques respectueuses de l’environnement.

“Je voulais, à travers ce projet, contribuer au développement de ma région et promouvoir le tourisme alternatif basé sur les principes du développement durable et attractif d’une nouvelle qualité de touristes”, a-t-il dit.

La ferme qui entoure un bel édifice très original, inspiré des anciens palais du sud-est, est conçue en utilisant des matières premières 100 pour cent naturelles (paille, compost, semences paysannes, plâtre, chaux….) et en introduisant de nouveaux plantes et arbres, dont la pawlina, le moringa, le graviola, la papaye et autres.

Le projet a bénéficié d’une aide financière de “Swiss contact”, organisation qui a pour mission de soutenir le développement économique, social et écologique en aidant la population à s’intégrer dans la vie économique locale et qui oeuvre à promouvoir le tourisme alternatif dans la région du sud est de la Tunisie.