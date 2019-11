La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi 29 novembre 2019, sur un territoire positif. Le Tunindex gagne 0.16% à hauteur de 6 949.46 points dans un volume total de 2.939 MD, selon Mena Captial parteners.

Le titre MAGASIN GENERAL, tout en réalisant le plus fort volume et la plus forte hausse de la séance, draine 0.461 MD de ses capitaux à 32.54 D avec une montée de 5.99 % suivi de ARAB TUNISIAN LEASE qui a augmenté de 4.86% à 1.51 D. Le titre AETECH quant à lui a réalisé un relèvement de 3.22% à 0.32 D.

Dans le vert, les titres POULINA GROUP HOLDING et CARTHAGE CEMENT ont gagné respectivement 2.96 % 1.65% pour clôturer à 13.18 D et 1.23 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a réalisé une chute 3.17 % à 0.61 D, suivi de TUNIS RE qui a réalisé un déclin de 2.97 % à 7.18 D. Le titre UADH quant à lui a réalisé une détérioration de 2.97% à 0.98 D.

Dans le rouge, les titres HANNIBAL LEASE et CEREALIS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.94 % et 2.90 % à 4.95 D et 6.36 D.