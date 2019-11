La société TUNISIE LEASING ET FACTORING tiendra son Assemblée Générale Ordinaire et son Assemblée Générale Extraordinaire et ce le Jeudi 12 décembre 2019 à 11h00 à son

siège sis au Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène, pour délibérer

sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux

Comptes.

2. Approbation du contrat de crédit conclu avec PROPARCO pour un montant de 15

Millions d’Euros.

3. Approbation du contrat de crédit à conclure avec SANAD Fund for MSME pour un

montant de 10 Millions d’Euros

.

4. Approbation du contrat de crédit à conclure avec BIO pour un montant de 15 Millions

d’Euros.

5. Approbation des contrats de crédit antérieurement conclus avec BERD (24 millions

d’Euros), DEG (15 Millions d’Euros), SYMBIOTICS (10 Millions d’Euros) et reponsability

(13 Millions d’Euros).