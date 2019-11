Partenariat entre Tunisie Telecom et le MESRS au profit des étudiants, enseignants et personnel administratif

Dans le cadre de la politique de développement, de modernisation et de digitalisation des services rendus par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit des étudiants et de tous les acteurs du milieu universitaire, une convention de partenariat inédite a été signée, lundi 25 novembre 2019, entre le département de l’Enseignement supérieur et Tunisie Telecom, opérateur national de services de télécommunication.

La cérémonie de signature a été organisée au siège du ministère par Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Mohamed Fadhel Kraiem, président directeur général de Tunisie Telecom, en présence des cadres concernés des deux parties.

Que prévoit cette convention ?

1. Pour les étudiants : Une tarification unique et avantageuse pour les communications vers tous les réseaux ainsi qu’un forfait hebdomadaire préférentiel donnant droit à une connexion mobile à Internet et à du contenu ludique et informatif, en l’occurrence TTPRESSE (le catalogue de magazines et journaux tunisiens et internationaux avec une lecture adaptée), TTGames (le catalogue de jeux vidéo) ainsi que le service de streaming musical. Avec des remises conséquentes sur les packs mobiles dans tous les espaces commerciaux de Tunisie Telecom.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et l’opérateur national des télécommunications s’engagent, dans ce cadre, à co-développer sur la plateforme « Pass-Etudiant » une application de paiement et de recharge pour permettre aux étudiants d’acheter et de recharger en ligne leur carte SIM et autres services de l’opérateur.

2. Pour les enseignants et le personnel administratif : une offre mobile et des offres 4G avantageuses.

3. Un soutien de Tunisie Telecom à l’organisation par le ministère des manifestations au profit des étudiants.

A l’issue de la cérémonie de signature, Slim Khalbous a indiqué que cette convention de partenariat va bien au-delà de l’aspect commercial puisqu’elle permet d’enrichir et de diversifier les services digitalisés proposés aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif des universités avec du contenu intéressant et des tarifs préférentiels.

Pour sa part, Mohamed Fadhel Kraiem a expliqué que «ce partenariat s’insère, d’une part, dans la stratégie de digitalisation des services de Tunisie Telecom, et, d’autre part, dans sa politique de responsabilité sociétale consistant à offrir des services informatifs et de divertissement à des prix accessibles».