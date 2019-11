La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi, dans le vert. Le Tunindex gagne 0,08% avec 6 934.16 points, dans un volume total de 0,929 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre MAGASIN GENERAL grimpe de 5,97%, à 30,70 D, suivie par CELLCOM et ATTIJARI BANK qui gagnent respectivement 5,75% et 4,36% à respectivement 3,86 D et 31,80 D.

A la baisse, le titre STB chute de 3,93% à 4,39 D, tout comme DELICE HOLDING et ARAB TUNISIAN LEASE qui enregistrent un repli respectif de 2,67% et 2,05%, à 10,20 D et 1,43 D.