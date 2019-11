’’Rendre le parc national de Bouhedma accessible au public et y aménager un circuit touristique de manière à contribuer à la création d’une dynamique dans notre ville marginalisée’’, un souhait que les habitants de la délégation de Mezzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid) ne cessent de formuler.

En effet, l’accès au parc n’est possible que sous autorisation de la Direction générale des forêts qui relève du ministère de l’Agriculture. “Il est temps de modifier la vocation de l’exploitation du parc et de lui rendre accessible au public et aux touristes”, a insisté Imed Lachheb, président de l’association “écho au développement et au écotourisme de Bouhedma”.

Il a regretté l’absence de volonté politique pour encourager l’écotourisme et développer le tourisme alternatif au parc de Bouhedma, affirmant que les initiatives proposées dans ce sens ont été rejetées.

S’étendant sur 16788 hectares, Bouhedma ou la savane de Tunisie est caractérisé notamment par une zone aride composée de forêts d’Acacia.

Abdelfatteh Jerbiâa, gardien au parc, a estimé l’importance d’y aménager de nouvelles aires de repos afin de permettre aux jeunes et amoureux de la nature d’organiser des campings.

Crée en 1980, le parc national est connu pour la diversité de sa faune et flore. Il compte plus de 400 espèces végétales et nombreuses espèces animales dont l’autruche à cou rouge, le mouflon de Barbarie, le caracal et les gazelles Dorcas et de l’Atlas.

Un projet est en cours d’élaboration avec le soutien de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en vue de procéder au recensement des espèces sauvages et animaux prédateurs au parc, a indiqué Hayfa Chemkhi, chercheuse et doctorante et en écologie et conservation de la nature à l’université de Hambourg.

L’objectif est d’actualiser la liste de ces animaux et d’élaborer une étude qui permet aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour protéger les espèces menacées de disparition comme le chat sauvage, l’Hyène rayée et le loup doré, a fait savoir Souheil Laarif, président de l’association tunisienne des randonneurs d’Akouda.