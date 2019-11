L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société LAND’OR, réunie le 05 novembre 2019, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 1 818 182 dinars en numéraire en vue de le porter de 9 408 194 dinars à 11 226 376 dinars et ce, par l’émission de 1 818 182 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar chacune et d’une prime d’émission de 7,250 dinars (soit un prix d’émission de 8,250 dinars) et de supprimer les droits préférentiels de souscription.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé que l’augmentation de capital sera réservée au profit du fonds d’investissement Maghreb Private Equity Fund IV (MPEF IV). Elle a également conféré au Conseil d’Administration tous pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette augmentation de capital et d’en constater la réalisation.

Les actions nouvelles seront émises au prix de 8,250 dinars chacune, soit 1 dinar de valeur nominale et 7,250 dinars de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription.

Le capital social sera augmenté d’un montant de 1 818 182 dinars et sera porté de 9 408 194 dinars à 11 226 376 dinars par la création et l’émission de 1 818 182 actions nouvelles de valeur nominale de 1 dinar à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

Période de souscription :

La souscription des 1 818 182 actions nouvelles émises en numéraire est réservée à l’actionnaire sus-visé et ce du 20/11/2019 au 20/12/2019 avec possibilité de clôturer la souscription avant cette dernière date.

Un avis de clôture de l’opération sera publié sur les bulletins officiels du CMF et de la BVMT.

Les 1 818 182 actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2019.

La société LAND’OR a décidé d’augmenter le capital de la société pour répondre à certains besoins à savoir :

– Financer le programme de développement de la Société qui s’articule autour d’un axe principal à savoir le développement international,

– Assainir la structure financière de la Société par la restructuration de la dette à court terme.