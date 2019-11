Il ouvrira ses portes vendredi 22 novembre 2019. Il couvre une superficie de 130 000 mètres carrés couverts. Il compte 120 boutiques, 25 restaurants et 6 salles de cinéma. Il, c’est Mall of Sousse qui, à bien des égards, constitue “une prouesse architecturale unique en son genre en Tunisie“, selon les mots du management du Mall.

La région de Sousse, en particulier, et le Sahel, en général, vivent ces jours-ci au rythme de l’inauguration du Mall of Sousse, soit le plus grand centre de shopping et de loisirs que compte actuellement la Tunisie. Il a été conçu selon les mêmes standards que ceux adoptés par les Malls les plus récents dans le monde.

Il tire profit d’un emplacement stratégique au cœur de la région du Sahel à seulement cinq minutes de la zone touristique d’El Kantaoui.

En plus de son rayonnement sur toute la région du Sahel, Mall of Sousse est à seulement 45 minutes de Kairouan et de Hammamet, et à environ 1 heure de Sfax.

L’investissement est à la hauteur des ambitions des promoteurs : près de 200 millions de dinars. Cela pourrait également déboucher sur la création de 2 500 emplois directs et permanents.

Une offre commerciale très variée

Mall of Sousse présente à ses visiteurs une offre commerciale complète. Les visiteurs peuvent faire leur shopping dans 120 boutiques, parmi une large gamme de marques tunisiennes et internationales répondant à leurs besoins, du prêt-à-porter aux vêtements pour enfants, le sportswear, les équipements sportifs, la décoration, l’électroménager, etc., outre un hyper-marché Carrefour de 9 000 mètres carrés, le premier en dehors du Grand Tunis.

En voici quelques-unes des marques qui ont choisi de s’installer Mall of Sousse : ZARA – MASSIMO DUTTI – MANGO – PULL&BEAR – LC WAIKIKI – STRADIVARIUS – CELIO – ALDO – NEW LOOK – PARFOIS – SENS INVERSE – LEE COOPER – EXIST – SPRINGFIELD – PIMKIE – WOMEN SECRET – GEOX – GIOSEPPO –OCCITANE – FATALES – NINE WEST – WAEL OPTIC – YVES ROCHER – SUNDAY – TEMPUS – SECRET INTIME – THE FRIDGE – BATON ROUGE –CYLCEBAND – HOME BOX – FNAC / DARTY – JOLIESSE – THE ONE – EVA BEAUTY – SAMSONITE – DECATHLON – GOLD EVENT…

Restaurants et cafés : un large choix pour tous les goûts

Les 25 cafés et restaurants de Mall of Sousse offrent à ses visiteurs la possibilité de déguster des plats de différentes cuisines du monde (tunisienne, française, italienne, libanaise, américaine, thaïlandaise et autres).

Le plus grand écran de cinéma en Afrique

La culture tient une place importante au sein de Mall of Sousse. La Galerie d’Art « Yosr Ben Ammar galerie » sera inaugurée par une exposition intitulée : « Générations, un siècle d’art en Tunisie ». Le Mall accueille aussi l’enseigne culturelle Fnac ainsi qu’un Multiplex Pathé disposant de 6 salles de cinéma, dont le plus grand écran d’Afrique.

Un espace pour les artisans et le commerce équitable

Conjuguant innovation et tradition, le centre accorde une place centrale pour l’artisanat. Le comptoir-store « Artisan » représente une « marketplace », basée sur le commerce équitable et dédiée, gratuitement, aux créateurs et artisans tunisiens, 100% hand made, 100 % unique. C’est un lieu de rencontres et de vente dédié à l’univers de la maison, du bien-être et de la décoration authentique avec des objets du quotidien uniques et artisanaux.

Un parc de jeux et de loisirs pour enfants

Mall of Sousse permettra, aussi, aux visiteurs d’accompagner leurs enfants de tous âges à un espace de jeux et de loisirs, KIDI PARK, qui leur est réservé. Des animations, des activités sportives, des jeux vidéo et des jeux en réalité virtuels seront au rendez-vous.

Des services administratifs de proximité

Mall of Sousse met à la disposition de ses visiteurs une diversité de services administratifs. Il accueillera un bureau de services municipaux, un bureau de poste, une agence Tunisie Telecom ainsi que des agences bancaires et un bureau de change.

Une panoplie de services à la disposition des visiteurs

Mall of Sousse est soucieux du confort de ses visiteurs dont il fait une de ses priorités. A cet effet, outre un parking couvert gratuit d’une capacité de 2 500 places, il offre les services suivants :

Wifi gratuit

Service de bagagerie

Salle de prière

Garderie pour les enfants supervisés par un personnel qualifié

Des bornes de recharge pour téléphones mobiles

Service voiturier

La sécurité des visiteurs en tête de nos priorités

En plus d’un poste de la Garde nationale, Mall of Sousse sera doté d’un système de protection et de surveillance, d’équipes de sécurités mobiles, d’un système de surveillance électronique et de caméras de vidéo-surveillance intelligentes.

Mall of Sousse en chiffres :