Exposition “Arti-Cadeaux”, ou l’artisanat dans toute sa splendeur

L’Office national de l’artisanat organise la 5ème édition de l’exposition “Arti-Cadeaux”, du 15 au 24 novembre 2019, à l’espace de l’Acropolium de Carthage. L’événement permet d’exposer les cadeaux de fin d’année ou des produits personnalisés, innovants et de haute qualité de l’artisanat tunisien.

Cette année, 50 exposants triés sur le volet issus de tous les gouvernorats de la Tunisie y participeront. Toutes les œuvres sont garanties “correspondre à la charte qualité de l’artisanat tunisien”.

Le consommateur est ainsi, assuré que ces œuvres artistiques ont été conçues et réalisées par des designers et artisans tunisiens ayant une excellente maîtrise de leurs métiers.

Cette manifestation organisée depuis quatre ans par l’ONA, cible la promotion du savoir-faire tunisien et de l’artisanat tunisien, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

L’exposition est ouverte au public, tous les jours de 10h à 19h30.

L’office organise des rencontres professionnelles (B to B) pendant toute la période de l’exposition, pour les banques et les assurances, les propriétaires des Hôtels et les institutions touristiques et les représentations diplomatiques.

Il vise, à travers cette manifestation, à encourager les opérateurs du secteur à la création et l’innovation dans le secteur des cadeaux artisanaux, développer la culture de consommation des produits artisanaux tunisiens et créer un système de commercialisation du produit de l’artisanat tunisien, dont un site www.articadeau.com.