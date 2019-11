A l’occasion de la célébration de 31ème anniversaire de la proclamation de l’Etat palestinien, la Tunisie a entériné sa position de principe appuyant la juste cause palestinienne et son soutien constant au peuple palestinien frère dans sa lutte perpétuelle pour recouvrer ses droits légitimes, notamment son droit à instaurer un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Sharif.

Dans une déclaration rendue publique vendredi, le département des Affaires étrangères a souligné que la Tunisie s’engagera à poursuivre de manière efficace les efforts régionaux et internationaux visant la reprise d’un processus de paix concret à même de mettre fin à la souffrance du peuple palestinien et lui permettant de restituer ses droits.

La Tunisie ne cesse de dénoncer les agressions de l’occupation israélienne, ainsi que la politique de colonisation des territoires palestiniens, lesquelles consacrent la politique du fait accompli, en violation du droit international et des accords du processus de paix, lit-on dans le texte de la déclaration.

Dans ce sens, la Tunisie exhorte le conseil de sécurité de l’ONU et les parties internationales à assumer leur responsabilité pour faire cesser les agressions systématiques des forces d’occupation israélienne sur le peuple palestinien.

Il est question, également, de dénoncer les desseins de l’ennemi qui tendent à falsifier les vérités historiques et juridiques d’Al Qods et le reste des territoires occupés et ayant pour cibles les lieux de cultes islamiques et chrétiens ainsi que la construction des colonies dans une transgression criante des décisions et résolutions onusiennes.