Les challenges du secteur privé et les solutions de libéralisation de son potentiel, au cœur des débats.

Après Gammarth (à Tunis), en 2017, le Forum international des CCI tunisiennes «Tunisia Chambers Forum» se tiendra, dans sa deuxième édition, le 19 novembre 2019 dans la ville de Sfax.

Les présidents et cadres des huit CCI de la Tunisie (Tunis, Bizerte, Nord-Ouest, Cap-Bon, Centre, Sud-Est, Sud-Ouest et Sfax) se réuniront, en effet, dans la capitale du sud, en présence d’une plusieurs experts et spécialistes pour débattre d’une thématique d’actualité brûlante et d’un intérêt crucial pour l’économie tunisienne : les challenges du secteur privé et les solutions envisageables pour y faire face.

Intitulé «Le secteur privé : réalités et perspectives», le Forum est organisé en collaboration avec le ministère du Commerce et avec le soutien du programme américain Drive (Driving Local Development with Tunisian Chambers of Commerce) financé par le «Bureau of Near Eastern Affairs, Assistance Coordination office» et mis en exécution par l’association TAYP (Tunisian Americain Young Professionals).

La nouvelle édition du « Tunisia Chambers Forum » sera rehaussée par la présence du ministre du Commerce, Omar El Béhi, et sera marquée par la participation de personnalités, d’hôtes de marque et de représentants d’organisations et d’institutions économiques et financières importantes.

L’objectif de cette deuxième édition du forum des chambres est de mettre en avant les différents challenges que rencontrent les entreprises Tunisiennes et de débattre des solutions pour libérer leur potentiel.

Le modèle économique Tunisien actuel qui a montré ses limites et a échoué à répondre aux enjeux majeurs auxquels l’entreprise est confrontée sera au cœur des débats de la deuxième édition du Forum. Les experts essayeront de répondre à une série de questions se rapportant aux rôles dévolus aux CCI, autres structures de l’Etat et aux organismes professionnels, pour permettre au secteur privé de retrouver son dynamisme, ses performances et ses capacités de création de richesses et d’emplois.

Les activités du forum s’articuleront, en effet, autour de quatre grands panels qui seront axés, respectivement, sur « Le Partenariat Public-Privé », « La logistique facteur nécessaire à la performance de l’entreprise », « Les mécanismes de financement des entreprises » et « Le capital humain et l’attractivité des talents ».

L’on s’attend à ce que cette deuxième édition du Forum des Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes contribue à la consolidation du rôle joué par les CCI en tant qu’institutions d’interface entre l’Etat et le secteur privé dans l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise tunisienne, son repositionnement sur les marchés extérieurs et la dynamisation de l’économie en général.