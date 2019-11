Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a présenté au chef du gouvernement sa démission.

Dans un communiqué, son département indique que cette démission intervient après l’élection de Ladhari à la nouvelle Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour la circonscription de Sousse et conformément aux dispositions de l’article 90 de la Constitution qui interdit le cumul de poste au gouvernement et de député au Parlement.

Pour mémoire, Zied Ladhari a rejoint le gouvernement, le 6 février 2015, comme ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, avant d’être nommé, en août 2016, ministre de l’Industrie et du Commerce, puis ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, en septembre 2017.

Selon plusieurs observateurs, Ladhari qui appartient au mouvement Ennahdha arrivé en tête des élections législatives de 2019, pourrait être le futur chef du gouvernement.