Plus d’une centaine de participants tunisiens, entre autres des cuisiniers, mouliniers et experts agricoles, ont bénéficié d’une formation innovante sur la fabrication d’une huile d’olive de qualité et la promotion sur des marchés extérieurs porteurs.

Financées par des fonds de l’Union européenne, ces formations ont été organisées, en octobre dernier, à Sousse, Zaghouan et Siliana, par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), annonce un communiqué de la BERD.

Ces sessions de formation s’inscrivent dans le cadre d’un programme plus vaste de la BERD et de l’Union européenne(UE), visant à dynamiser le commerce et la compétitivité en Tunisie et au Maroc, ainsi qu’en Jordanie et en Egypte.

En Tunisie, la saison de la cueillette des olives va bientôt commencer. Le pays compte plus de 300 000 producteurs d’olives et environ un million de personnes dépendent chaque année de la qualité et des quantités récoltées.

Ainsi, trente cuisiniers se sont retrouvés en octobre dans la ville côtière de Sousse pour un séminaire qui leur a permis de mieux connaître toutes les qualités propres à l’huile de Tunisie.

” Dans le cadre de cette formation, les chefs ont appris à reconnaître une huile d’olive de qualité supérieure, ce qui va nous permettre d’élargir la diffusion “, constate Slim Fendri, propriétaire du Domaine Fendri, à Sfax, expliquant, que les produits de qualité ne sont pas suffisamment connus ou compris.

Les mouliniers qui jouent un rôle important dans la qualité du produit ont aussi eu droit à un deuxième séminaire, destiné à présenter les différentes étapes permettant l’obtention d’une huile d’olive vierge extra, indique la même source.

En outre, une centaine de participants a également assisté à ces séminaires, qui ont eu lieu à Zaghouan et à Siliana. Parmi eux des professionnels et des experts agricoles, qui poursuivront la formation, en collaboration avec des partenaires officiels.

Environ 80 % de l’huile d’olive tunisienne est exportée vers l’Europe et d’autres marchés extérieurs. Proposer un produit de qualité est non seulement une bonne chose pour le consommateur, mais aussi un atout pour les agriculteurs, les mouliniers et les producteurs locaux, qui pourront ainsi tirer tous les bénéfices de la récolte à venir.