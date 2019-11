Une convention-cadre ayant pour objectif de développer les connaissances des étudiants en matière d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté, a été signée mercredi 6 novembre par l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) et l’Institut supérieur des études technologies de Kélibia (gouvernorat de Nabeul).

Cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour assurer une ouverture des établissements universitaires sur le tissu économique, industriel, associatif et la promotion de l’innovation.

Conformément à cette convention, l’IADH lancera des activités et des programmes de formation et organisera des ateliers de travail pour intégrer la culture des droits de l’homme et de la citoyenneté dans les activités des étudiants.

Selon Abdelbasset Ben Hassen, cette convention s’inscrit dans le cadre des activités du club des droits de l’homme à l’institut supérieur des études technologiques et sera un point de départ pour généraliser ce genre de club dans les autres établissements universitaires.