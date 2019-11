“Un livre ouvert…des esprits éclairés”, c’est le slogan de la 38ème édition de la Foire Internationale du Livre de la Sharjah (30 oct-9 nov 2019) où l’enfant reste l’invité et le client le plus prestigieux de l’une des plus importantes manifestations livresque après Francfort et Pékin.

Dès l’entrée du centre d’exposition Sharjah, la présence massive des jeunes dans la foire se fait remarquer. Livres, jeux, divertissement, ateliers, restaurations, tous les moyens sont bons pour redonner, à l’ère des images et des réseaux sociaux, au livre sa place privilégiée dans le cœur des enfants.

Chaque matin, venus de tous les Emirats Arabes Unis, les bus scolaires transportent enfants et adolescents pour qu’ils puissent participer à des ateliers, assister à des spectacles et découvrir les dernières publications des maisons d’édition spécialisées pour la littérature pour jeunes. Venus avec leurs uniformes d’écoles ou collèges accompagnés par leurs instituteurs ou venus accompagnés de leurs parents ou amis, les jeunes investissent les stands de la foire en alliant à la fois divertissement et apprentissage.

En plus des méthodes de communication directes avec les jeunes lecteurs adoptées par les éditeurs pour connaitre leurs préférences, d’autres moyens plus interactifs sont employés pour les attirer à l’instar du bureau “Sharjah une amie pour l’enfant”.

Cette institution a choisi d’introduire son livre “Un mystère dans la ville” avec un stand sous forme d’un labyrinthe. Les enfants entrent dans le labyrinthe et endossent le rôle des personnages de l’histoire qui raconte les aventures de 5 amis dans la ville de Sharjah. A l’instar des cinq protagonistes, les enfants sont invités à résoudre des énigmes autour des monuments historiques et des spécificités culturelles de Sharjah.

Publié par la maison d’édition “Kalimat”, écrit par Sahar Naja Mahfoudh et illustré par Fadi Fadhel, le livre “Un mystère dans la ville” est disponible en langue anglaise, arabe et braille.

Tout au long de la Foire plus de 409 activités pour enfants sont organisées à l’instar des ateliers des écritures, des jeux, des ateliers d’initiation à l’art de la bande dessinée, en plus des spectacles interactifs.