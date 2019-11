Les réserves de change se sont élevées, au 25 octobre 2019, à 6,5 milliards de dollars américains, soit l’équivalent de 104 jours d’importations, contre 4,7 milliards de dollars américains pour 84 jours à fin 2018.

Selon la note conjoncturelle sur les “Evolutions économiques et monétaires et perspectives a moyen terme – octobre 2019” publiée mercredi 6 novembre par la Banque centrale de Tunisie, “les réserves de change ont poursuivi leur consolidation, grâce notamment à la mobilisation de ressources d’emprunts extérieurs et au renforcement des investissements directs étrangers”.

Le « retracement » du taux de change du dinar, amorcé depuis le mois de mars 2019, s’est poursuivi à la faveur de l’amélioration de l’offre sur le marché des changes. En effet, entre le 1er janvier et le 24 octobre 2019, le taux de change du dinar s’est apprécié de 9,1% et de 5,1% vis-àvis de l’euro et du dollar américain, respectivement.