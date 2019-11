Une conférence internationale sur le thème “La quête de la souveraineté économique et monétaire dans l’Afrique du XXIe siècle: Enseignements et perspectives” se tient du 7 au 9 novembre à la Cité de Culture à Tunis.

“Il s’agit de la première conférence de cette envergure organisée en Afrique qui traite de la souveraineté économique et monétaire de l’Afrique. Des chercheurs, des experts en économie, des militants et des journalistes d’Europe, des Etats-Unis, de l’Inde et de différents pays africains prennent part à cette conférence, selon la Fondation Rosa Luxemburg qui organise cette rencontre.

Les conférenciers aborderont, lors de cette rencontre, la question de la souveraineté monétaire et économique des pays africains et discuteront des voies et des politiques économiques et monétaires possibles pour consacrer la justice sociale, l’emploi et une vie digne en faveur des peuples africains, lit-on dans le communiqué de la Fondation.

Il s’agit également de débattre des défis auxquels font face les communautés et les gouvernements africains et des contraintes institutionnelles imposées aussi bien par l’Union Européenne que par d’autres institutions financières internationales (IFI) telles que le FMI et la Banque mondiale, ainsi que de la gestion de la dette extérieure des pays africains.

La conférence sera précédée, le 6 novembre, par la présentation du livre de Ndongo Samba Sylla et Fanny Pigeaud, auteurs de “L’arme invisible de la Francafrique, une histoire du franc CFA”.