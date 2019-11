La Tunisie a réalisé des progrès ” tangibles ” dans sa lutte contre le terrorisme, se félicite le département d’Etat américain dans son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde en 2018, mis en ligne le 1er novembre 2019.

Le gouvernement tunisien continue de donner la priorité à la lutte contre le terrorisme et coopère avec les Etats-Unis et d’autres partenaires internationaux pour professionnaliser son appareil de sécurité, a souligné le département d’Etat américain.

Pour lui, l’appui des Etats-Unis à la Tunisie en matière de sécurité s’est développé considérablement en 2018.

” La Tunisie a beaucoup évolué dans sa lutte antiterroriste “, a souligné le département d’Etat américain, citant à ce propos, le renforcement de la sécurité des frontières, la mise en place d’une nouvelle législation, l’assèchement des sources de financement des terroristes et la mise en œuvre d’un programme de lutte contre l’extrémisme violent.

Pour le département d’Etat américain, la Tunisie a mené à bien son combat contre le terrorisme et a accompli des pas importants dans le développement de sa capacité militaire et sécuritaire.

La Tunisie se penche actuellement sur l’élaboration d’une une nouvelle stratégie axée notamment sur les Tunisiens de retour des foyers de conflit (Irak, Libye et Syrie). Membre de la Coalition mondiale pour vaincre l’organisation Daech, la Tunisie participe activement aux groupes de travail FTF et Counter-ISIS Finance de la Coalition, lit-on dans le rapport.

Par ailleurs, le département d’Etat américain a fait une chronologie des principaux actes commis en Tunisie notamment par les groupuscules terroristes Jund Al Khilafa-Tunisie (JAK-T), branche armée de l’Etat islamique, le bataillon Okba Ibn Nafaa, affilié à al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes qui ont principalement planifié des attaques à petite échelle contre des agents de l’ordre tunisiens.

” Les forces de sécurité tunisiennes ont réussi à prévenir les activités terroristes en identifiant et en démantelant de nombreuses cellules “, souligne le rapport.

Pour le département américain, les efforts du Gouvernement tunisien en matière de lutte contre le terrorisme ont affiché une dynamique soutenue en 2018. D’importantes quantités d’armes ont été saisies et des arrestations à travers l’ensemble du pays ont été menées.

D’après le département, la Tunisie a continué de recevoir de l’aide de l’Allemagne et des Etats-Unis pour mener à bien l’installation d’équipements de surveillance électronique le long de sa frontière avec la Libye.

Les programmes du gouvernement des Etats-Unis ont également fourni aux ministères de l’Intérieur et de la Justice des véhicules blindés et non blindés, des caméras de surveillance et d’autres équipements destinés à renforcer la sécurité intérieure et frontalière, apprend-on de même source.