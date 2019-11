Le «Jeu Promotionnel PLANS EPARGNE Wifak Bank» a pour objectif de promouvoir les différents plans d’épargne de WIFAK BANK, et ce à travers la participation, à un jeu concours via l’insertion publicitaire dans le magazine L’Economiste maghrébin avec un coupon de participation détachable et sans obligation d’achat.

Le lecteur est invité à remplir le coupon et le remettre à l’agence Wifak Bank de son choix pour participer à un tirage au sort afin de gagner un livret “Plans Epargne“ de 200 dinars.

En plus de l’insertion magazine, les clients et prospects peuvent participer à ce jeu concours à travers les coupons disponibles dans toutes les agences WIFAK Bank.

Le participant doit remplir les différentes rubriques du coupon et le remettre à l’agence Wifak Bank de son choix.

Le tirage au sort, aura lieu durant la première quinzaine du mois de janvier 2020.

Pour plus d’information veuillez consulter le règlement du «Jeu Promotionnel PLANS EPARGNE Wifak Bank» : liens vers le règlement du jeu

Soyez les bienvenus dans nos Agences Wifak Bank !