Deux compagnies d’assurance tunisiennes figurent dans le Top 50 des assurances africaines, selon le dernier classement des 100 premiers assureurs africains établi selon leurs chiffres d’affaires, publié par le magazine Jeune Afrique (Numéro spécial Finance/ Edition 2019).

Il s’agit de la Compagnie d’assurances et de réassurances classée 20ème avec un chiffre d’affaires de 382 millions de dollars, et de la Société tunisienne d’assurances et de réassurances, qui occupe le 50ème rang, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 119 millions de dollars.

Cinq autres compagnies d’assurance tunisiennes sont classées parmi les 100 premiers assureurs africains, à savoir la Compagnie méditerranéenne d’assurances et de réassurances (74ème), le Groupe des assurances de Tunisie (80ème), Assurances Maghrebia (83ème), la Société tunisienne de réassurance (89ème) et Lloyd Assurances (99ème).

L’Afrique du Sud rafle les 5 premières compagnie d’assurances africaines avec SANLAM en tête du classement, Indequity Group, Old Mutual Life Assurance CO., Liberty Group et Discovery Health.