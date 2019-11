La ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, a inauguré samedi matin la maison des jeunes de la délégation Jadeliane et le centre d’hébergement des jeunes dans la délégation de Hidra, deux projets programmés depuis 2012 dans le gouvernorat de Kasserine, et restés en suspens pour non respect des entrepreneurs des délais impartis et pour manque de fonds nécessaires.

La ministre a également examiné l’état d’avancement des travaux entrepris au stade municipal de Thala, qui accuse un retard important dans son achèvement. Elle a souligné à cette occasion la nécessité d’accélérer le rythme des travaux qui concernent notamment le revêtement du terrain et l’aménagement d’un espace d’entraînements et de vestiaires, moyennant un coût estimé à 2,150 millions de dinars.

Ce projet a été programmé depuis 2012 mais des problèmes liés à l’entrepreneur chargé de la réalisation de cet espace, ont été à l’origine de la suspension de ces travaux.