Les unités hôtelières du gouvernorat de Tozeur ont réalisé, au cours de la semaine des vacances qui a coïncidé avec plusieurs événements culturels, dont la 25ème édition du festival international des tentes de Hazoua et la 4ème édition du festival de musique soufie “Rouhaniyet” de Nafta, un taux de remplissage de 90%, selon le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf.

Le nombre de touristes a augmenté de 35%, depuis le début de l’année, jusqu’au mois d’octobre, par rapport à la même période de 2018, a-t-il avancé dans une déclaration à l’Agence TAP.

Et d’ajouter que cette croissance devrait se poursuivre, compte tenu des réservations programmées et qui coïncident avec les évènements prévus, en novembre-décembre, dont notamment le festival des dunes électroniques à Nefta (16-17 novembre 2019) et le festival international des oasis à Tozeur (25-28 décembre 2019).

Il a fait savoir, dans ce cadre, qu’une nouvelle unité touristique unique en son genre dans le monde, sera inaugurée, vers la fin de ce mois.

A noter des journalistes tunisiens et étrangers ont été invités aux festivals des tentes de Hazoua (28-31 octobre) et de musique soufie “Rouhaniyet” (31 octobre-3 novembre) qui ont créé une forte dynamique à Tozeur et Nefta.