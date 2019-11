Huawei vient d’annoncer aujourd’hui les résultats de ses activités pour les trois premiers trimestres de l’année 2019, réalisant des recettes de ventes à hauteur de 610,8 milliards de ¥ (soit 86,03 milliards de $), soit une augmentation de 24,4% par rapport à la même période de l’année précédente, le rendement net ayant ainsi atteint 8,7%.

Poursuivant son approche centrée sur les infrastructures TIC et sur les terminaux intelligents, Huawei ne ménage pas ses efforts pour améliorer l’efficacité et la qualité des activités et des opérations de l’entreprise. Les trois premiers trimestres de 2019 ont ainsi montré une grande stabilité tant sur le plan des activités que sur la gestion interne de Huawei.

Concernant les activités auprès des opérateurs, dans le contexte de l’accélération du déploiement commercial de la 5G au niveau mondial, de nombreux opérateurs avec une position privilégiée sur le marché ont joint leurs efforts à ceux de Huawei pour annoncer des solutions innovantes. Il s’agit notamment de 5G Super Uplink et Intent-Driven Network. Huawei a également annoncé sa décision de mettre en place des alliances industrielles qui serviront de base à l’innovation déterminante du 5G Networking. Huawei a d’ores et déjà signé plus de 60 contrats commerciaux de 5G, livré plus de 400,000 Massive MIMO active antenna units AAUs dans les différents pays du monde. La production et la livraison des produits et services de transmission optique, de télécommunication de données et de télécom ont tous connu une croissance stable.

Vis-à-vis des entreprises, Huawei a lancé Huawei Horizon Digital Platform, une plate-forme qui se veut inclusive, ouverte et hautement efficace pour bâtir ensemble avec ses partenaires et ses clients le socle d’un monde et d’une industrie numérisée évaluée à quelques milliers de milliards de $. Cette plate-forme va accompagner la transformation digitale des différents secteurs comme le gouvernement, la finance, le transport et l’électricité. Jusqu’au troisième trimestre de l’année 2019, plus de 700 villes du monde ,228 entreprises parmi les top 500 et 58 entreprises parmi les top 100 au niveau mondial ont choisi Huawei comme partenaire pour relever ensembles les défis de la transformation numérique.

Le service de Cloud connaît également un développement rapide. Au troisième trimestre de 2019, Huawei a annoncé pour la première fois sa stratégie de calcul, en lançant le cluster d’entraînement d’IA le plus rapide du monde qui est Atlas 900, les services de cluster d’IA de Huawei Cloud Ascend, 112 nouveaux services appuyés par les microprocesseurs Kunpeng et Ascend ainsi que d’autres produits innovants tels que Industrial Intelligent Twins. Ces produits ont permis de réaliser des progrès importants dans le domaine de la gouvernance, des fournisseurs d’accès à Internet (ISP pour Internet Service Provider), de l’automobile, de la finance ainsi que dans d’autres secteurs. Plus de 3 millions d’utilisateurs parmi les entreprises et les développeurs utilisent déjà Huawei Cloud pour développer les produits et les solutions.

Pour le marché des particuliers, les ventes des smartphones progressent de manière stable avec plus de 185 millions de pièces livrées pendant les 3 premiers trimestres, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période de l’année précédente. Les PC, tablettes, kits portables et équipements audios intelligents progressent également à une vitesse importante. Le Vision smart screen lancé au troisième trimestre a rencontré l’approbation des professionnels et des particuliers, tous convaincus de ses avantages comme son hardware et son software innovant. L’écosystème intelligent qui place les particuliers au cœur de nos efforts et qui envisage tous les scénarios d’utilisation ne cesse de se perfectionner. Le Huawei Mobile Services Ecosystem s’est également développé rapidement, couvrant ainsi plus de 170 pays et régions du monde, attirant plus de 1,07 millions de développeurs du monde entier.