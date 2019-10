La Bourse de Tunis ouvre la séance de jeudi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0.05% avec 6 966.85 points dans un volume total de 0.345 MTND.

Dans le vert, le titre TAWASOL GROUP HOLDING grimpe de 3.84% à 0.27 TND, suivi par UBCI et MPBS qui gagnent les deux 3% à respectivement 30.90 TND et 5.15 TND.

A la baisse, le titre HANNIBAL LEASE chute de 4.45% à 5.57 TND tout comme WIFAK INTERNATIONAL BANK et SOPAT qui enregistrent un amoindrissement respectif de 4.36% et 4.09% à 6.14 TND et 1.64 TND.