Le Centre de développement des médias, en partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et en collaboration avec l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie, a organise, vendredi 25 octobre, le premier forum sur le journalisme d’investigation et le journalisme citoyen pour une bonne gouvernance locale dans la région du nord-ouest.

Le forum s’est déroulé en présence des représentants de médias nationaux et d’organisations, y compris l’Instance nationale pour l’accès à l’information, l’UNESCO, l’organisation article 19 et Radio Le Kef.

Selon les organisateurs, plus de 30 journalistes et citoyens journalistes des quatre gouvernorats du nord-ouest (Siliana, Béja, Le Kef et Jendouba) ont participé au forum et ont produit un travail multimédia sur le terrain (enquêtes et reportages vidéo) sur des questions liées à la bonne gouvernance locale et la lutte contre la corruption.

Au cours de ce forum, des brochures du Centre de développement des médias ont été présentées dans le cadre de ce programme, à savoir: “Enquête sur la scène médiatique dans le nord-ouest” du journaliste Thamer Zoghlami, “Guide du journalisme citoyen” de Walid Mejri et “Guide juridique de la bonne gouvernance locale” préparé par l’expert Anwar Maalla.

En outre, des travaux menés par des journalistes d’investigation et des journalistes citoyens ont été présentés à cette occasion qui ont été bien accueillis par les autorités et les parties concernées.

A la fin du forum, des diplômes de participation ont été remis aux participants des deux sections “Journalisme d’investigation” et “Journalisme Citoyen”, indique-t-on de même.

Des prix ont également été attribués aux participants qui ont excellé dans la réalisation de ces travaux, comme suit:

– Programme de journalisme d’investigation pour une bonne gouvernance locale dans le nord-ouest:

* Premier prix: Jamal Tibi (journal La Presse)

* Deuxième prix: Naima Aouichaoui (Agence Tunis Afrique Presse)

* Troisième prix partagé entre Rached Salhi (Hakaekonline) et Refka Laabidi (Radio le Kef).

– Journalisme citoyen:

* Premier prix: journaliste citoyen Salah Rahimi.