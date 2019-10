Le Tunindex a clôturé la séance du mercredi, en territoire positif, gagnant 0,17%, à hauteur de 7 049,90 points dans un volume total de 4,702 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners.

A la hausse, le titre SOPAT s’est échangé à 1,93 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 6,04%, suivi par CELLCOM qui a cru de 5,97% à 2,84 D.

Le titre STB BANK, quant à lui, a réalisé une hausse de 5,94% à 4,10 D.

Dans le vert, les titres ELECTROSTAR et ESSOUKNA ont gagné respectivement 5,62% et 4,16%, pour clôturer à 1,69 D et 2,25 D.

A la baisse, le titre SIPHAT a réalisé une chute de 4,27% à 4,03 D, suivi par TELNET HOLDING qui a régressé de 3,79% à 9,38 D.

Le titre ICF, quant à lui, a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,755 MD de ses capitaux à 190,90 D, soit un repli de 3,53%.

Dans le rouge, les titres TUNISIE LEASING et SOTRAPIL ont réalisé une baisse respective de 2,98% et 2,71% à 9,10 D et 12,54 D.