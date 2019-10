Une convention de partenariat universitaire et scientifique sera signée en novembre prochain entre la Tunisie et le Sénégal, lit-on dans un communiqué du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique publié sur sa page officielle Facebook.

La convention fixera les grandes lignes de la coopération tuniso-sénégalaise et sera signée à l’occasion de la visite à Tunis du ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr. Cheikh Oumar Anne.

Le projet de la signature de la convention a été décidé lors de l’entretien que ministre tunisien de l’Enseignement supérieur, Slim Khalbous, dans le cadre de sa visite à Dakar au Sénégal, les 21 et 22 octobre 2019, avec son homologue sénégalais.

L’entretien a porté notamment sur le développement de la mobilité des étudiants et l’échange d’enseignants-chercheurs entre les deux pays outre la promotion de la coopération scientifique entre les structures de recherche des deux pays.

Slim Khalbous a également pris part au colloque annuel de l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF qui se tenait à Dakar les 21 et 22 octobre 2019 et qui avait pour thème “Le rôle des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’espace francophone dans la promotion de la ville durable et l’évolution des mobilités urbaines”.