La Bourse de Tunis débute la séance de mardi 22 octobre 2019 dans le rouge où le Tunindex affiche une légère baisse de 0,01% avec 7 055,96 points dans un volume total de 0,504 million de dinars(MD), selon MCP.

Dans le vert, le titre TAWASOL GROUP HOLDING grimpe de 3,70% à 0,28 D suivie par BTE et ESSOUKNA qui gagnent respectivement 2,97% et 2,94% à 9 D et 2,10 D.

A la baisse, le titre SERVICOM chute de 4,28% à 0,67 D tout comme ATB et GIF-FILTER qui enregistrent une baisse respective de 2,96% et 2,94% à 4,26 D et 0,66 D.