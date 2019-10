La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,05% à hauteur de 7 056,87 points dans un volume total de 3,972 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MENA Capital Partners (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance en faisant du surplace. Il a drainé 0,595 MD de ses capitaux à 12 D.

A la hausse, le titre SIAME s’est échangé à 3,21 D tout en réalisant la plus forte hausse de la séance (5,94%), suivi du titre ELECTROSTAR qui a augmenté de 4,10% à 1,52 D.

Le titre MAGASIN GENERAL a évolué de 2,99% à 25,14 D. Les titres SOTUMAG et TUNIS RE ont gagné respectivement 2,66% et 2,30% pour clôturer à 2,31 D et 7,53 D.

A la baisse, le titre CIL a chuté de 6,05% à 14,58 D, suivi par SERVICOM qui s’est replié de 5,40% à 0,70 D. Le titre ATTIJARI LEASING a baissé de 2,98% à 11,05 D.

Les titres SOTUVER et MONOPRIX ont réalisé un repli respectif de 2,56% et 2,50% à 9,10 D et 7,80 D.