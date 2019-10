Durant les neufs premiers mois de 2019, la production halieutique (pêche et aquaculture) au gouvernorat de Monastir a enregistré une légère baisse atteignant 23 364 tonnes contre 23 668 durant la même période de l’année dernière.

Toutefois, la production de la pêche a enregistré une augmentation de 5% pour se situer à près de 14 000 tonnes contre environ 13 000 tonnes durant la même période de 2018, a souligné Latifa Ben Achiba, chef de service de la direction régionale de la pêche à Monastir.

Le gouvernorat de Monastir est le premier producteur de poissons en Tunisie, avec une production de 16 409 tonnes en 2018 contre 18 450 tonnes en 2017. Il compte 90 unités de pêche de poissons.

S’agissant du secteur de l’aquaculture, les quantités produites ont baissé de 10,8% entre janvier et septembre 2019 enregistrant 7359 tonnes contre 8 250 tonnes durant la même période de 2018.

Cette baisse revient à plusieurs problèmes auxquels fait face le secteur dont notamment la non expansion de cette activité et le manque de commercialisation du produit sur les marchés internationaux à cause de la forte concurrence.

En 2018, la production de l’aquaculture était de 14 000 tonnes contre 13 318 tonnes en 2017 dans la région de Monastir, premier producteur aquacole en Tunisie.