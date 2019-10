Samsung Tunisie annonce deux nouveaux ajouts à la série Galaxy A, en l’occurrence les tout nouveaux Galaxy A30s et le Galaxy A10s, une mise à niveau pour les smartphones Galaxy A30 et Galaxy A10.

Avec plusieurs points forts : un écran Super AMOLED, des triples caméras à l’arrière, un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran pour le A30s, une meilleure batterie, un meilleur processeur, un lecteur d’empreintes digitales et un double capteur photo à l’arrière pour le A10s. Qui dit mieux.

Le Galaxy A30S: Trois caméras arrière dont une principale de 25 mégapixels

Le smartphone dispose d’un écran Infinity-V Super AMOLED de 6,4 pouces HD + (720×1560 pixels) équipé par un SoC octa-core Exynos 7904, avec jusqu’à 4 Go de RAM, 64 Go de stockage intégré et une extension de logement de carte microSD.

Celui-ci dispose également de trois caméras à l’arrière, dont une principale de 25 mégapixels avec objectif à ouverture f / 1,7, une caméra ultra grand-angle 123° de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

A l’avant, une caméra selfie de 16 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2.0.

Le smartphone Samsung Galaxy A30s fonctionne sur le système d’exploitation Android v9.0 (Pie). Le téléphone est alimenté par un cœur Octa (1,8 GHz, Double cœur, Cortex A73 + 1,6 GHz, Hexa Core, Cortex A53). Il fonctionne sur le chipset Samsung Exynos 7 Octa 7904.

L’écran Super Amoled du Galaxy A30s offre une reproduction fidèle des couleurs et le meilleur contraste de sa catégorie, il reste visible à l’extérieur et offre un confort d’utilisation inégalé la nuit.

Le Galaxy A10S : Capteur d’empreintes et batterie 4 000 mAh

Le smartphone comporte une double configuration de caméra arrière et Contrairement au Galaxy A10 doté d’une batterie de 3 400 mAh, le Galaxy A10s contient une plus grande batterie de 4 000 mAh.

Le Samsung Galaxy A10s double carte SIM (Nano) dispose d’un écran Infinity-V HD + (720×1520 pixels) de 6,2 pouces au format 19: 9.

Le smartphone est doté d’un système sur puce octa-core, associé à 2 Go de RAM.

Pour les photos et les vidéos, le Samsung Galaxy A10s intègre une configuration à double caméra arrière comprenant un capteur principal de 13 mégapixels ainsi qu’un objectif f / 1.8 et un capteur secondaire de 2 mégapixels avec un objectif f / 2.4. Le combiné dispose également d’un capteur photo de 8 mégapixels à l’avant avec un objectif f / 2.0.

Le Galaxy A10s dispose de 32 Go de stockage intégré, extensible via une carte microSD (jusqu’à 512) avec un emplacement dédié. Les options de connectivité sur le téléphone incluent VoLTE 4G, Wi-Fi b / g / n,Wifi- Direct, Bluetooth 5.0 pour une meilleur stabilisation de la connection, GPS / A-GPS, port Micro-USB OTG et une prise casque 3,5 mm.

Samsung a également fourni un capteur d’empreinte digitale à l’arrière du Galaxy A10 pour une meilleure sécurité.

Davantage d’informations sur Samsung et ses produits sont disponibles sur le site www.samsung.com.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne son avenir avec des idées et des technologies transformatrices. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes de réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, de la fonderie et des solutions à LED. Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de presse Samsung à l’adresse http://news.samsung.com.