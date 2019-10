Cristiano Ronaldo, dit désormais “CR700”, a empoché plus de 44 millions d’euros grâce à des publicités sur Instagram. Le Portugais devance Lionel Messi et ses 21 millions d’euros.

Selon le site spécialisé RMC Sport qui rapporte une étude publiée par Buzz Bingo, grâce à des annonces publicitaires sur Instagram, le footballeur portugais le plus célèbre de l’histoire, Cristiano Ronaldo, a empoché pas moins de 44 millions d’euros au cours des 12 derniers mois.

En effet, «chacun de ses 49 messages publicitaires publiés lui a rapporté 883 000 euros. Seule Kylie Jenner a un meilleur revenu par publication, avec 1,15 million d’euros gagnés à chaque publicité », souligne l’étude.

Par ce montant, le Portugais distance de très loin son rival –sur le terrain de foot-, Lionel Messi avec ses 21 millions d’euros pour 36 publications sponsorisées (587 000 euros chacune).

Dans ce classement des personnalités les mieux rémunérées de la plateforme dominé donc par Ronaldo et d’autres sportifs, on retrouve un certain David Beckham (avec 30 publications publicitaires pour 9,7 millions d’euros, en 4ème position). Il y a également Neymar Jr (6e, à 6,5 millions d’euros), Zlatan Ibrahimovic et ses 3,6 millions en 10 publicités, et même Ronaldinho (2,3 millions d’euro).

Nos confrères de RMC Sport soulignent que Selena Gomez (5e), Kendall Jenner (3e), Kylie Jenner (8e) et Khloe Kardashian (10e) tempèrent quelque peu la domination des sportifs de ce classement.