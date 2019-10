Les taux de participations à 13h est estimé à 30% par Mouakiboun, contre 22% aux législatives à la même heure.

A 15H30 les taux de participation est passé à 39,2% affirme l’ISIE, soit en augmentation de 10 points par rapport aux chiffres des élections législatives prise à la même heure.

Pour le Président de l’ISIE, Nabil Baffoun, on s’attend à un taux de participation à la fermeture des bureaux de vote plus important que celui du 1er tour de l’élection présidentielle et les dernières élections législatives.