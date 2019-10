“Les représentants des deux candidats au second tour de l’élection présidentielle anticipée de 2019, Kais Saïed et Nabil Karoui, n’étaient présents ensemble que dans 20% seulement des bureaux de vote visités par la mission d’observation électorale de l’Union Européenne (MOE UE)”, a souligné dimanche Fabio Massimo Castaldo, chef de la mission et vice président du parlement européen.

Lors d’un point de presse organisé dimanche au centre de vote de l’école primaire Rue de Marseille à Tunis, Fabio Massimo Castaldo a indiqué que jusqu’à 10h15, la MOE UE a observé 74 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du pays et tous les rapports parlent d’une bonne application des procédures avec un bon respect et une transparence importante des règles prévues par la loi tunisienne.

“Aucun incident majeur n’a été rapporté jusqu’à présent par les observateurs sur le terrain”, a-t-il souligné signalant toutefois la baisse du nombre d’observateurs nationaux par rapport au premier tour de l’élection présidentielle anticipée et aux élections législatives.

“Ils étaient présents dans les 40% des bureaux visités”, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter “Au moins un représentant des deux candidats a été présent dans 70% des bureaux observés, soit dans deux bureaux de vote sur trois”.

Fabio Massimo Castaldo a indiqué que les files d’attente n’étaient constatées que dans 3% seulement des bureaux de vote visités.

Par ailleurs, il a signalé que la MOE UE a relevé 96 cas d’infractions le jour du silence électoral de la part des deux candidats précisant que des publicités payantes ont été diffusées sur les pages des réseaux sociaux outre l’infraction du silence électoral par la chaine Nessma TV.

“Lors de la campagne électorale, on a aussi quelques dépassements par certains médias qui n’ont pas respecté les temps de parole attribués aux représentants des deux candidats outre le problème de l’inégalité des chances pour les deux candidats puisque l’un deux était mis en détention”, a-t-il dit.

Fabio Massimo Castaldo a estimé que la décision “totalement indépendante” de la justice tunisienne de libérer la candidat Nabil Karoui le 09 octobre a permis d’organiser un débat télévisé qui a donné, selon lui, des éléments supplémentaires aux citoyens.

D’après la même source, la MOE UE a rencontré samedi le candidat Nabil Karoui pour la première fois et le candidat Kais Saïed pour la 3ème fois afin de prendre connaissance de leurs remarques sur le déroulement du processus électoral et leurs préoccupations.

Présente en Tunisie depuis le 23 août 2019, la MOE UE assistera à toutes les opérations du processus électoral jusqu’à la publication des résultats définitifs et élaborera un rapport définitif à la fin de sa mission.