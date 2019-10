Le Conseil national du dialogue social vient d’être élu membre de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), lors de la tenue de l’assemblée générale de l’association les 9 et 10 octobre à Bucarest, en Roumanie.

Selon un communiqué publié vendredi 11 courant par le ministère des Affaires sociales, l’AICESIS a pour missions de favoriser et promouvoir le dialogue et les échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre ses membres, et, de façon plus large, encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde.

Il s’agit, en outre, d’encourager la création de Conseils économiques et sociaux dans les Etats qui n’en possèdent pas, par l’organisation de rencontres, l’activité de conseil et la popularisation de la valeur ajoutée de ces institutions consultatives.

Créée en 1999, l’AICESIS regroupe aujourd’hui près d’une soixantaine de membres issus de quatre continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe).