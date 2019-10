La Fondation allemande Heinrich Böll organise, le 15 octobre prochain, à la Cité de la culture, une Green Lecture sur le thème “Genre et climat en Tunisie: pour une prise en compte effective du rôle et des rapports sociaux dans l’action climatique”.

Ce débat tentera de répondre à plusieurs questions relatives notamment au rôle que devrait jouer les femmes face aux défis des changements climatiques et aux solutions à même de prendre en considération l’aspect genre dans les politiques climatiques tunisiennes, indique un communiqué publié jeudi par la fondation.

A cette occasion, la militante féministe sud-africaine et membre du réseau mondial Gender and climate change, Yvette Abrahams qui est aussi professeure à l’Université du Cap et à l’Université de Western Cape fera une présentation du point de vue régional et africain. Les panélistes tunisiennes traiteront, par la suite, le sujet au niveau national et sectoriel, à savoir les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau.

Les femmes et les hommes contribuent différemment aux causes du changement climatique. Les empreintes carbone individuelles sont le produit de rôles, de responsabilités et d’identités spécifiques ayant rapport au genre.

D’autre part, le changement climatique affecte différemment les femmes et les hommes, en raison de la particularité de leurs rôles sociaux et des différences de responsabilité qui leur incombe. Les femmes sont ainsi plus vulnérables aux effets du changement climatique.

Même différences également au niveau politiques et mesures relatives au climat. En raison de facteurs socio-économiques divergents, tels que les disparités de revenus et de choix professionnel, les femmes et les hommes sont différemment touchés par ces mesures.

Green Lecture s’attellera, par conséquent, à mettre en exergue, entre autres, le fait que la politique climatique doit prendre en compte et intégrer les dimensions de genre afin de devenir plus efficace et de respecter les droits de l’homme.