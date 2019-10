Une nouvelle application digitale dénommée “D17”, un projet pilote baptisé “Easy export” et la “Carte retraité”, tels sont les principaux nouveaux services proposés aux clients de la Poste tunisienne et annoncés à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poste sur le thème “la Poste tunisienne se réinvente”.

L’application téléchargeable à travers l’App Store compte déjà près de 25 000 abonnés et permet également la recharge de la carte e-Dinar et du téléphone mobile ainsi que l’encaissement des mandats.

Pour le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, présent à la célébration, le D17 va résoudre les problèmes des millions de Tunisiens, lesquels ne seront plus obligés de se déplacer pour accomplir certains services, en plus de sa contribution à la réduction de la circulation du cash (liquidité), dont le coût est élevé pour le Tunisien, selon ses propos.

“Nous n’allons conserver le cash qu’a hauteur de 30%”, a précisé de son côté le PDG de la Poste, Jawher Ferjaoui, notant la progression de la digitalisation à tous les services financiers de la Poste. Le bureau de poste ne servira ainsi que ceux qui ne peuvent pas utiliser cette application (D17) ou les services des DAB (distributeurs automatiques des billets).

Concernant le projet Easy Export, il vise à faciliter les exportations au profit des micros et petites et moyennes entreprises (MPME), moyennant la mise en place de guichets uniques, à travers le réseau postal.

Quant à la Carte Retraité, elle concerne 400 mille retraités qui reçoivent leurs pensions à travers la poste. Elle sera lancée en janvier 2020, avec pour objectif de la généraliser à tous les retraités à la fin de l’année prochaine, a précisé Ferjaoui.

En juin 2019, la Poste tunisienne avait mis à la disposition des bénéficiaires du Programme national d’aide aux familles nécessiteuses à faible revenu 250 000 “Cartes sociales”; 113 500 bénéficiaires l’ont déjà reçue.

Parmi les objectifs de l’Office de la Poste, figure la proposition de nouveaux services tous les 3 mois, a affirmé le PDG, à l’ouverture des travaux, faisant remarquer que 4 ou 5 services sont en cours de développement par la plateforme de transformation digitale qui fait office de département recherche développement.

La poste a ainsi garanti sa pérennité, a-t-il dit, mettant l’accent sur les performances de l’établissement et son rayonnement à l’international, ce qui lui a permis d’obtenir la certification “Masterpass QR” dans sa nouvelle version “MasterCard international”.

La Poste tunisienne a obtenu le prix de la meilleure entreprise en Afrique et dans le monde arabe et “nous sommes disposés à répondre à toutes vos demandes, a noté le ministre aux postiers présents.