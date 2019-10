Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, mardi 8 octobre à Nairobi, avec le ministre kényan du Tourisme, Najib Balala.

Selon un communiqué publié mercredi par le département des Affaires étrangères, l’entrevue a porté sur les moyens d’impulser le tourisme et relations commerciales entre les deux pays.

A cette occasion, Jhinaoui a souligné la disposition de la Tunisie à échanger les expériences avec le Kenya notamment dans le domaine de la formation en tourisme, la gestion des ressources humaines et le renforcement des capacités.

De son côté, le ministre kényan du tourisme, a souligné la volonté de son pays de s’inspirer de l’expérience tunisienne dans le secteur du tourisme.

Par ailleurs, Jhinaoui a eu une rencontre avec le président de la Chambre nationale de commerce et d’industrie, Richard Nagata, ayant porté sur la promotion de l’investissement, l’exportation et le développement du commerce vers les deux sens.

Le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a effectué, les 7 et 8 courant, une visite de travail au Kenya à l’invitation de son homologue kényane, Monica Juma.

Cette visite, la première du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1963, s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Tunisie d’élargir la plateforme de ses partenaires économiques, précise le ministère dans un communiqué.

Il s’agit également, de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les pays de l’Afrique de l’Est et les communautés économiques régionales notamment le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA).