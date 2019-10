Advans Tunisie, une institution de microfinance qui a pour ambition de soutenir les entrepreneurs tunisiens avec des crédits adaptés à leurs besoins, fait peau neuve, avec un nouveau siège, sis en plein cœur de la nouvelle zone du Lac III à Tunis, inauguré mardi 1er octobre 2019.

Advans Tunisie ambitionne d’atteindre 40 000 clients d’ici 2023, contre 16 000 actuellement, avec un portefeuille de crédits de 76 millions de dinars.

Le développement de l’institution sera axé sur une approche orientée client, lui permettant d’offrir des produits et des services de qualité encore plus adaptés aux besoins des entrepreneurs, lit-on dans son communiqué, publié mercredi 2 octobre.

L’innovation et la digitalisation de l’expérience client seront au cœur de cette stratégie, avec un cadre réglementaire qui évolue en conformité avec les besoins et habitudes des clients qui sont en évolution permanente, souligne Brieuc Cardon, directeur général d’Advans Tunisie.

Pour avoir encore plus d’impact sur l’inclusion financière en Tunisie, il fallait “travailler pour digitaliser nos procédures et l’expérience client afin de servir plus de clients avec un niveau de service encore supérieur”, ajoute-til

Advans Tunisie veut privilégier trois initiatives écologiques, à savoir: économiser l’énergie, recycler les déchets -avec le soutien et les conseils de l’association “Tunisie Recyclage”- et moins consommer de papier.

Sur ce plan, pour compenser sa consommation papier de l’année 2019, Advans Tunisie organisera une action de reboisement soutenue par l’Association Dream In Tunisia qui conduira à la plantation de 350 arbres par des collaborateurs bénévoles.

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique avec la vision de proposer à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services… Le maximum du montant de crédit alloué est de 40 mille dinars pour des crédits Entrepreneurs.

D’autres types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 16 millions de dinars est membre du Groupe Advans, réseau international de microfinance implanté dans neuf pays (Cambodge, Pakistan, Myanmar, Cameroun, Ghana, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Nigeria et Tunisie).

Créée en 2013 (opérationnelle en mars 2015) à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens, Advans Tunisie est agréée par le ministère des Finances; elle emploie 370 collaborateurs et compte 14 agences qui servent plus de 16 000 clients, avec un encours de 76 millions de dinars en 2019.

Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 mille salariés et sert près de 1 million de clients.

La cérémonie d’inauguration qui a réuni les filiales africaines du groupe de microfinance Advans, s’est déroulée en présence du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque centrale de Tunis, du directeur général de l’Autorité de Contrôle de Microfinance, du président directeur général de la Poste tunisienne, de la présidente de la municipalité de La Goulette ainsi que des administrateurs, partenaires et représentants d’Advans.