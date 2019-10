Un accord de partenariat a été signé à Amman, lundi 30 septembre, entre la Bibliothèque nationale tunisienne (BNT) et son homologue jordanienne, au cours d’une cérémonie en marge des Journées culturelles tunisiennes qui ont lieu au Royaume Hachémite du 1er au 5 octobre 2019.

Cet accord a été signé par Raja Ben Slama, directrice générale de la BNT, et Nidal Ayasra, directeur général du département de la Bibliothèque nationale jordanienne (Department of the National Library), et ce en présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, et son homologue jordanien, Mohamed Abou Rommane.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente dans le secteur culturel établi entre les deux pays depuis 1981.

Le renouvellement du programme exécutif de ce mémorandum d’entente, pour les années 2007-2009, avait eu lieu lors des réunions de la 6ème commission mixte tuniso-jordanienne tenue à Amman en 2007.

Il vise le renforcement du partenariat et l’échange d’expertise entre la république tunisienne et le Royaume Hachémite dans les diverses branches du secteur culturel.