La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,18%, à hauteur de 7 038,60 points, dans un volume total de 3,706 MD, selon l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance. En faisant du surplace, il a drainé 0,770 MD de ses capitaux à 12 D.

A la Hausse, le titre EURO-CYCLES s’est échangé à 15,05 D, en réalisant la plus forte hausse de la séance soit 6,06%, suivi de MPBS qui a augmenté de 4,89% à 5,14 D.

Le titre DELICE HOLDING a évolué de 2,91% à 11,29 D.

BEST LEASE et SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE ont gagné respectivement 2,65% et 2% pour clôturer à 1,93 D et 1,02 D.

Dans le rouge, le titre SERVICOM a chuté de 4,41% à 0,65 D, suivi par ADWYA qui s’est échangé à 3,58 D soit un repli de 2,98%.

Le titre ASSURANCE STAR a baissé de 2,97% à 130,60 D. Les titres MAGASIN GENERAL et OFFICE PLAST ont réalisé un repli respectif de 2,97% et 2,52% à 29,66 D et 2,70 D.