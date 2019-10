Une centaine de grandes banques et les Nations Unies ont lancé, le 22 septembre, à New York, les Principes pour un secteur bancaire responsable (Principales for Responsible Banking). Ces principes réunissent 130 banques signataires détenant un ensemble d’actifs d’une valeur de 47 000 milliards de dollars des Etats-Unis, soit un tiers du secteur bancaire mondial.

Selon ces Principes, lancés la veille du Sommet Action Climat de l’ONU à New York, les banques s’engagent à aligner stratégiquement leurs activités sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable, et à renforcer massivement leur contribution à la réalisation de ces deux objectifs.

En adhérant aux Principes, les banques ont déclaré qu’elles pensaient que “seule une société inclusive fondée sur la dignité humaine, l’égalité et l’utilisation durable des ressources naturelles” permettrait à leurs clients et leurs marchés de prospérer.