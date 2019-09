Soucieuse de garantir la transparence et l’accessibilité aux données, Ooredoo Tunisie lance le nouveau service «Mes numéros». Une rubrique y est désormais dédiée au niveau du menu *177#, qui permet aux abonnés de connaître tous les numéros actifs (Mobile, Fixe et Internet) rattachés à leurs numéros de Carte d’Identité Nationale.

Cette rubrique enrichit le menu *177# et s’ajoute aux fonctionnalités déjà disponibles. En effet, à travers ce menu, les abonnés ont la possibilité de connaître leurs numéros et les avantages de leur offre, de vérifier les services renouvelables actifs et de consulter l’historique des transactions.

Pour accéder à ce service, il n’y a rien de plus simple: il suffit de taper *177#, de choisir la rubrique « Mes numéros », d’insérer le numéro de CIN et de vérifier la liste des numéros de téléphone. Et pour garantir la protection des données clients et assurer le bon fonctionnement du service, le numéro de la CIN saisie doit être conforme à celui du propriétaire de la ligne.