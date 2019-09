Une projection lumineuse “lumière et son” suivie d’un récital de musique classique revisitée ont été au menu, vendredi soir (27 septembre), du programme de célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Pologne et la Tunisie.

En effet, une composition lumineuse de l’artiste polonais en lumière et son, Robert Sochacki, a décoré les façades de l’Acropolium de Carthage, rendant hommage à d’éminentes personnalités politiques tunisiennes et polonaises qui ont contribué à l’indépendance et au développement des deux pays.

Un hommage a été rendu à cette occasion à Habib Bourguiba et à Béji Caïd Essebsi.

La cathédrale a ensuite accueilli un récital de musique classique animé par le pianiste de renommée Marek Tomaszewski.

Durant plus d’une heure et demie, les mélomanes ont admiré les interprétations revisitées aux couleurs de jazz et de la musique contemporaine des différents standards classiques à l’instar de Beethoven ou Chopin.

Entre un dialogue regroupant les préludes de Chopin avec les rythmes sud -américains, en passant par les compositions du violoniste italien Nicolas Paganini qui se mélangent au “ragtime” du pianiste américain Scott Joplin ou encore les arrangements “swing” du pianiste polonais de l’hymne national tunisien et des compositions des musiciens contemporains Heitor Tomaszewski et de Mike Oldfield, Marek Tomaszewski a transporté les spectateurs dans un voyage musical atemporel jouissif.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef de la section politique, économique, et culturelle de l’ambassade de Pologne à Tunis, Wojciech Skrobisz a indiqué que la célébration du 60 ème anniversaire des relations diplomatiques tuniso-polonaise vient fêter l’échange économique et culturel croissant et riche entre les deux pays au fil des années.

Il a fait état, à ce sujet, d’une hausse du nombre des touristes polonais en Tunisie et d’une croissance des exportations de produits tunisiens en Pologne.

“La présence des artistes et de la culture polonaise dans les différentes manifestations tunisiennes à l’instar des Journées Cinématographiques de Carthage ou l’Octobre Musical atteste également du développement des échanges culturels entre les deux pays”, a-t-il encore dit.