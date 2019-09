La campagne électorale pour les élections législatives du 6 octobre battait son plein, vendredi 27 septembre, dans la circonscription de Monastir.

Plusieurs listes électorales ont installé des tentes, l’occasion du marché hebdomadaire à Jammel pour être au contact direct avec les citoyens et faire connaître leurs programmes, parmi elles la liste du parti Machrou Tounes. Celle-ci place l’emploi au centre de ses objectifs.

Aussi, la situation de l’environnement et la promotion des réserves foncières des communes figurent-elles parmi les priorités du programme de Tahya Tounes à Monastir. Fraj Dghim, tête de liste, évoque en outre la mise à niveau des maisons de la culture et la généralisation des bibliothèques publiques en milieu rural.

Pour leur part, les membres de la liste de coalition Victoire pour la Tunisie s’engagent à œuvrer pour améliorer le pouvoir d’achat du citoyen, à réviser la loi sur l’importation des véhicules, à réduire les impôts et à lutter contre le nomadisme parlementaire.

Ils s’engagent à poursuivre l’assainissement du golfe de Monastir, à aménager la falaise, à promouvoir la culture à travers la création de maison de la culture et des jeunes et d’un théâtre de plein-air et à aider les jeunes à s’installer à leur compte.

Par ailleurs, la liste indépendante Al Ardh Attayiba considère l’agriculture comme stratégique et axe central de l’économie nationale.