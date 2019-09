Les préparatifs pour la saison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur ont démarré, indique Yasser Souf, commissaire régional au tourisme, qui ajoute que des campagnes de propreté sont menées par les municipalités, dans les zones et les circuits touristiques.

Des visites d’inspection sont effectuées dans les hôtels pour s’assurer de la qualité des services proposés.

Plusieurs manifestations sportives et culturelles seront à l’affiche dont le Marathon du Sahara ” Ultra Mirage “, les Dunes Electroniques 2019, le festival de musique soufi et mystique ” Rouhaniyet ” à Nefta et le festival international des oasis.

Quelque 166 000 touristes ont visité Tozeur, du 1er janvier au 31 août 2019, pour 235 000 nuitées passées, soit une hausse de 26% par rapport à la même période de 2018.