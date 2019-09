Un accord-cadre a été signé, mardi 24 septembre, entre le ministère des Affaires sociales et celui de la Femme, de la Famille, des Enfants et des Seniors, portant sur l’élimination progressive de l’analphabétisme chez les femmes et les filles, en particulier dans le milieu rural, et à renforcer leur intégration économique et sociale.

Signé lors d’un séminaire national tenu à l’Ariana à l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année, l’accord a pour objectif de lutter contre l’analphabétisme chez les femmes et les filles dont l’âge varie entre 15 et 50 ans, d’améliorer leurs capacités cognitives et de favoriser leur intégration dans le marché du travail ainsi que leur autonomisation financière.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette rencontre, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi a souligné la nécessité d'”instaurer un partenariat actif à l’échelle nationale et internationale en matière d’élimination de l’analphabétisme et de promotion de l’enseignement des adultes”, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts pour réduire le taux d’analphabétisme des femmes et les filles dans le milieu rural notamment, qui s’élève à 45% en Tunisie.

Trabelsi a évoqué “la signature d’un accord de partenariat avec la Confédération allemande de l’éducation des adultes”, dans le but de renforcer les capacités pédagogiques des acteurs du système d’alphabétisation, en équipant des centres modèles dans plusieurs gouvernorats, notamment dans le nord et le centre-ouest du pays, outre l’instauration d’une plateforme interactive pour assurer le suivi du programme, sur le plan régional et local”, a-t-il dit.

Pour sa part, Naziha Laabidi s’est déclarée disposée à activer la totalité des accords, qu’ils soient bilatéraux, avec le ministère des Affaires sociales, ou ceux signés avec des organismes internationaux, dans l’objectif de consolider l’intégration socio-économique et culturelle des femmes dans le milieu rural en particulier”.

Laabidi a passé en revue les principales dispositions contenues dans la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme des femmes rurales, estimant qu’il s’agit d’une stratégie qui est en conformité avec la mobilité des femmes rurales en raison de l’exode rural ou pour des fins de travail et d’enseignement.

Prenant la parole, la directrice régionale de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes en Afrique du Nord, Donia Ben Miloud, partenaire actif du gouvernement dans le développement du système d’éducation des adultes en Tunisie, a souligné le “rôle de la Confédération dans la promotion de l’intégration économique et sociale des femmes rurales à travers le développement des mécanismes du programme d’enseignement des adultes, la fourniture du matériel nécessaire aux centres d’apprentissage et la formation des cadres au niveau pédagogique.

Le séminaire a par ailleurs été l’occasion d’honorer des lauréates à l’examen de l’éducation sociale au titre de l’année 2019. Des ateliers de dialogue sur la stratégie nationale d’alphabétisation et d’enseignement des adultes ainsi que sur la révision du document de référence relatif à la loi d’orientation dans ce domaine ont été organisés au cours de cette rencontre.