La Bourse de Tunis débute la séance du mardi dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0.33% avec 7 052.72 points dans un volume total de 0.495 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ELECTROSTAR grimpe de 5.71% à 1.11 TND suivie par CARTHAGE CEMENT et ESSOUKNA qui gagnent respectivement 2.56% et 2.51% à 1.20 TND et 2.04 TND.

A la baisse, le titre SIAME chute de 2.96 % à 2.95 TND tout comme DELICE HOLDING et UIB qui enregistrent un amoindrissement respectif de 1.92% et 1.69 % 10.19 TND et 22.61 TND.