La Tunisie s’apprête à installer, en 2021, la 5ème génération (5G) des réseaux mobiles surtout que le pays dispose de l’infrastructure nécessaire pour la réalisation de cette technologie, a déclaré à l’Agence TAP, le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf.

Il a ajouté lors de la 3ème édition de la journée Huawei de l’innovation technologique en Afrique du Nord, tenue, lundi, à Tunis , que le lancement de la 5ème génération sera très innovant et différent des autres réalisations de la 4ème génération.

Et d’ajouter que le réseau sera utilisé dans divers secteurs et sera d’ une grande rentabilité, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la santé.

Maarouf a fait savoir que le label de startups sera attribué à 14 sociétés à l’occasion du forum africain des sociétés numériques qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2019, à Tunis, portant, ainsi, le nombre de startups en Tunisie à 114.

Par ailleurs, le directeur général adjoint de Huawei en Tunisie, Adnène Ben Halima a souligné que la 3ème édition de la journée Huawei de l’innovation technologique en Afrique du Nord vise à consolider l’économie numérique et à renforcer ses équipements et ses réseaux pour la construction d’un système technologique efficace.

” Huawei est présent en Tunisie depuis 20 ans, assure l’emploi d’environ 150 ingénieurs et 1000 employés indirectement “, a encore précisé Ben Halima.