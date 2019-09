L’Association tunisienne pour la recherche sur le développement (AFTURD) a lancé une campagne médiatique baptisée “intolérance zéro face aux violences faites aux femmes”, en Tunisie, Algérie, Egypte, Jordanie, Palestine, Liban et Maroc, en partenariat avec l’initiative féministe Euromed qui est composée de 8 organisations de défense des droits des femmes.

“Cette campagne qui étend sur trois ans, s’inscrit dans le cadre de la campagne régionale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la région du sud de la méditerranée qui engage l’ensemble de la société à se dresser contre les violences et sensibiliser l’opinion publique quand à l’impératif d’incriminer la violence contre les femmes”, a indiqué la coordinatrice de cette campagne, Haifa Dhouib, lors d’une conférence de presse tenue, lundi au siège du syndicat national des journalistes tunisiens.

La campagne a également pour but de faire face aux préjugés sexistes et des stéréotypes basés sur le genre social et de mettre en place de nouvelles législations incriminant toutes formes de violence faites aux femmes dans les pays concernés”, a-t-elle précisé.

“A travers cette campagne les victimes de violence seront encouragées à briser le silence et à dévoiler leur propre expériences dans le cadre d’une plateforme qui permettra de fournir des informations sur les différents services offerts aux femmes”, a-t-elle dit.

De son côté, la présidente de l’AFTURD, Salwa Kannou Essebii, a souligné que la Tunisie est pionnière en matière en matière de législations permettant de lutter contre les violences faites aux femmes faisant savoir que la loi doit être accompagnée d’actions et de mécanismes permettant la réinsertion des femmes dans la société.